В кампусе ПсковГУ откроется библиотека в виде коворкинг-центра

В кампусе ПсковГУ состоится открытие библиотеки в виде коворкинг-центра. Об этом сообщила директор университетской библиотеки Наталия Григорьева в эфире ПАИ-live.

Справка: Коворкинг - это пространство, где каждый может найти временное или постоянное место работы. Это место придумано для того, чтобы располагать человека к плодотворной работе, а не расслаблять и отвлекать.

«Мы себе представляем стандартный академический зал, который может быть наполненным, а может быть пустым», - поделилась специалист, сообщив, что такая библиотека будет оборудована с новыми возможностями, где вместо стойки библиотекаря будет электронный стенд.

Концепция создания читального зала с обустройством комфортной среды - идея не новая. По такому пути пошел и Томский государственный университет. Однако томский коворкинг-центр превратился в место с отдельными групповыми зонами для встреч студентов с преподавателями в форме занятий.