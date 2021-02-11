Волшебное озеро из фильма «Мы из будущего» находится в Псковской области

Озеро Серебряное Псковская область и кадр из фильма "Мы из будущего". Фото из сообщества "Поехали".

Авторы сообщества «Поехали!» рассказали об озере, через которое герои фильма «Мы из будущего» попали в 1942 год.

Серебряное озеро, о котором идем речь, находится в Псковской области, недалеко от трассы Псков – Гдов. Некоторые утверждают, что озеро-портал – это озеро Жуковское (оно же Жуково), которое находится в нескольких километрах от Серебряного.

Возможно, часть съёмок действительно проходила у Жуковского озера. Поскольку место, которое показывают в финале, немного не похоже на первоначальное.

Фильм «Мы из будущего» рассказывает зрителям историю четырёх парней, которые занимаются раскопками блиндажей времён ВОВ. Разумеется, юноши не преследуют никаких высоких целей и все происходящее – ради личной выгоды. Все меняется, когда в одном из блиндажей, юноши находят документы на самих себя.

Молодые люди идут к озеру, чтобы окунуться и привести в порядок мысли, а выныривают уже в 1942 году. Портал в озере, само собой, всего лишь плод фантазии автора. Однако это не отменяет его ценности для поклонников фильма.