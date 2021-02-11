Псковичей приглашают на вебинар о дуэлях

Адриан Волков. Последний выстрел А.С. Пушкина. 2-я половина XIX века

Псковичей приглашают присоединиться к вебинару «Дуэли А. С. Пушкина». Об это сообщили представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

На онлайн-встрече собираются обсудить историю дуэлей в России с XVIII века. На эту тему участникам вебинара прочитает лекцию учёный секретарь Пушкинского Заповедника Эдуард Узенёв, ведущая вебинара — научный руководитель проекта Эльмира Афанасьева, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института Пушкина, руководитель Пушкинских проектов учреждения.

Присоединиться к обсуждению можно будет сегодня в 16:00. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Образование на русском», в разделе «Вебинары». Те, кому в это время посмотреть вебинар неудобно, смогут найти запись в «архиве вебинаров» на сайте.

Организаторами мероприятия выступают московский государственный институт русского языка имени Пушкина и Государственный музей-заповедник «Михайловское».