Каждый пскович с 14 лет сможет решить судьбу по благоустройству объектов

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В России создали платформу, где каждый пскович сможет отдать свой голос за любой объект благоустройства. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

С 26 февраля псковичи смогут решать, какой объект в регионе в первую очередь нуждается в благоустройстве:

«Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через «Госуслуги», также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона» - комментирует заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Для того, чтобы оставить свой голос, необходимо зарегистрироваться в приложении с помощью сервиса «Госуслуги» или по номеру телефона.

«Большое внимание мы уделяем вопросу регистрации и достоверности данных, которые будут в этом приложении. Хотим избежать всех возможностей по взлому результатов. Регистрация через «Госуслуги» – самый надежный способ, также поддерживается регистрация через мобильный телефон. Мы предпримем все возможные меры, чтобы исключить накрутки голосов» - обратил внимание генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.