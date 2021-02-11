В Пскове сотрудница Росгвардии одержала победу в лыжных гонках

Фото: Управления Росгвардии по Псковской области.

В Пскове сотрудница Росгвардии одержала победу в соревнованиях по лыжным гонкам. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Соревнования по лыжным гонкам проводили в рамках спартакиады на первенство Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". В состязании приняли участие команды правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

В личном первенстве, среди женщин, «золото» завоевала сотрудница вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области Светлана Рябкина. В общекомандном зачете команда регионального Управления Росгвардии заняла второе место.