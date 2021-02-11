Андрей Турчак войдет в пятерку кандидатов от «Единой России» в депутаты Псковского облсобрания

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Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live рассказал, что пока окончательно назвать полный список кандидатов не может, но будет Андрей Турчак там будет.

«Однозначно там будет Андрей Турчак как секретарь генсовета партии "Единая Россия", и, наверное, будут авторитетные члены партии, которые способны за собой повести партию "Единая Россия", наше региональное отделение», - пояснил Александр Котов.

Возглавит список кандидатов на выборах в региональный парламент губернатор Псковской области Михаил Ведерников.