Спасённый псковичкой маламут Эрик не прошел испытательный срок в новой семье

Фото: Александра Лаба

Аляскинский маламут Эрик вернулся из новой семьи обратно к Александре, которая спасла его, забрав из приюта Анапы. Об этом псковичка, занимающаяся спасением и пристройством брошенных собак ездовых пород, рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Эрик вернулся к нам обратно. Не прошёл испытательный срок», — рассказала Александра. Причину его возвращения она объяснила доминантным характером породы. «Ему нужен хозяин с сильным характером. Который сможет быть вожаком перед этим гигантом. Эрик очень ориентирован на женщин. Если лидера нет, то маламут начинает брать эту роль на себя и подавляет всех в доме», — объяснила псковичка.

«Мне с ним легко, в моих глазах Эр душка, а в чьих то других он может показаться монстром», — рассказала псковичка и отметила, что для маламута снова ищут новый дом.

Александра отметила, что в приоритете домашнее содержание. Эрик привит, через 2 недели планируется обязательная кастрация.

Прочитать подробную историю Эрика можно здесь.