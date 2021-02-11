Псковича осудили за насилие над полицейским

В Пскове мужчина заключен под стражу по обвинению в применении насилия к полицейскому

В Пскове мужчину заключили под стражу из-за применения насилия по отношению к полицейскому и совершении других преступлений. Об этом "Комсомольской Правде в Пскове" сообщили в в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Псковича обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, призывам к массовым беспорядкам и незаконном хранении оружия.

По имеющимся данным, 31 января 2021 года злоумышленник применил насилие в отношении полицейского в момент задержания за совершение административного правонарушения, после чего предпринял безуспешную попытку скрыться.

Кроме того, в одной из социальных сетей он разместил видеообращение деструктивного характера, содержащее призывы к применению насилия к представителям власти. В ходе обыска по месту жительства задержанного изъято незаконно хранящееся нарезное огнестрельное оружие.

В настоящее время данному лицу предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Работа по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений продолжается.