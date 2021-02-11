В Псковской области сохраняется требование об обязательном ношении масок

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что требование носить маски не отменяется

Масочный режим продолжает действовать в Псковской области. Об этом сообщил сегодня губернатор Псковской области на оперативном штабе по коронавирусу.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что некоторые горожане, увидев улучшившуюся статистику, восприняли это как повод не следовать требованиям.

«Мне систематически приходят обращения жителей с вопросом, продолжает ли действовать масочный режим. Пользуясь прямым эфиром, отмечу, что на этот вопрос вчера ответила глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова. В эфире «Россия 1» она напомнила, что «маски нужно носить, это требование не отменяется и пока не будет отменено», - подчеркнул губернатор.