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Псковские бары и кафе будут работать до 24:00

Источник:kp.ru
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Предприятиям общественного питания в Псковской области разрешат работать дольше

Предприятиям общественного питания в Псковской области разрешат работать дольше

В Псковской области планируется смягчить ограничения работы предприятий общественного питания. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Михаил Ведерников предложил увеличить время работы данных предприятий на час, до 24:00. часов. «Для отрасли это принципиально важно на фоне упущенных доходов в новогодние праздники», - сказал глава региона.

Его решение поддержал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.