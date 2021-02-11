В Псковской области рассматривают очередной пакет снятия ограничений

Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19

Михаил Ведерников на оперативно штабе по борьбе с распространением COVID-19 предложил рассмотреть ещё один пакет по смягчению действующих в области ограничений/

Озвучено предложение дать возможность предприятия общественного питания работать до 24 часов. Данное решение одобрил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Кроме того в регионе разрешат проведение спортивных соревнований с участием зрителей при соблюдении всех мер безопасности. При этом, мероприятия надо будет согласовывать с Роспотребнадзором.

Отменят запрет на посещение досуговых и развлекательных заведений, за исключением ночных клубов. Все это при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. При этом Александр Нестерук обратил внимание на то, что разрешать проведение корпоративов в предприятиях общественного питания пока рано.