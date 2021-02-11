6 очагов коронавируса действуют в Псковской области

В действующих очагах коронавируса зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом.

В Псковской области активны шесть очагов COVID-19. В них зафиксировано 62 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач региона на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Очаги инфекции активен в отделении временного пребывания при стационарном обслуживании граждан пожилого возраста ГБУЗ «Дедовичская РБ», там болеют 15 человек. В детском саду города Новосокольники болеют 13 человек. В детском саду № 2054/3 Министерства обороны во Владимирском Лагере заражены восемь сотрудников. Еще 13 человек болеют в Свято-Введенском женском монастыре в Островском районе, шесть в «Бежаницкой аптеке» и семь в Ямсской школе.

С начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 75 вспышек коронавирусной инфекции. Из них 69 переведены в разряд неактивных.