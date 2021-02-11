Смертность за 2020 год в Псковской области оказалась ниже всероссийской

Фото из архива КП

По предварительным данным, смертность населения Псковской области в 2020 году составило порядка 10%, что ниже общероссийских показателей, сообщили на оперштабе по противодействию коронавируса.

Губернатор Михаил Ведерников напомнил о предварительных данных по смертности по всей России, которые обнародовала вице-премьер Татьяна Голикова. Тогда эта цифра составила порядка 18% избыточной смертности. Только треть из этого числа сформировалась из-за коронавируса.

«Это очень серьёзный повод пересмотреть своё отношение к противовирусным рекомендациям, а в идеале – записаться на вакцинацию», - заметил губернатор Михаил Ведерников.