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Ограничительные меры по коронавирусу в Псковской области продлили до 28 февраля. Данное решение приняли сегодня на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В регионе разрешили работу досуговым и развлекательным учреждениям, но посещение ночных клубов и дискотек все еще запрещено.

На спортивных мероприятиях теперь смогут присутствовать зрители, их количество будут определять специалисты Роспотребнадзора при согласовании каждого конкретного мероприятия.

Кроме того, увеличено время работы общепита продлили на час. Нововведения вступят в силу с 13 февраля.