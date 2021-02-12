Псковичи заварили дверь в магазин «Магнит»

Фото: группа микрорайона "Родина"

Псковичи, живущие в микрорайоне в деревне Родина Псковского района заварили дверь в магазин «Магнит». Об этом рассказал директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

Жители дома по улице Никольская, 5 были долгое время недовольны шумом от магазина. Работники торговой сети навстречу жалобы проигнорировали и навстречу не пошли, так что инициативные псковичи решили заварить дверь в складское помещение торговой точки.

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов предложил, что «инициативных граждан» теперь ждёт административный штраф. «Теперь будем разбираться, почему «Магниту» все сходит с рук», - добавил он.