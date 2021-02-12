Стала известна программа Дня защитника Отечества в Пскове

Фото: ПАИ

В рамках празднования Дня защитника Отечества в Пскове пройдет ряд мероприятий. Об этом сообщается на официальном портале администрации города.

Модельная библиотека проводит конкурс 3D стихотворений с 1 по 23 февраля. Для участия нужно записать ролик с прочтением стихотворения военно-патриотической направленности.

17-19 февраля, 14:00, 20 февраля, 10:00 пройдет первенство Пскова по стрельбе среди общеобразовательных учреждений. Место проведения: стрелковый комплекс «Патриот».

20-21 февраля – городской турнир по настольному теннису в спортзале кооперативного техникума.

20 февраля, 12:00 – торжественный митинг «Памяти негаснущий огонь» у могилы неизвестного солдата.

20 февраля, 13:00 – торжественный митинг «Солдат войны не выбирает…» и возложение цветов к Памятному знаку воинам, погибшим во второй половине 20 века.

21 февраля состоится мастер-класс «Каждый воин – бравый парень» в библиотеке «Диалог».

23 февраля, 11:00 – парад войск Псковского гарнизона около обелиска в честь первых побед Красной Армии.