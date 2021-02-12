Профориентационное мероприятие пройдёт в Пскове 15-20 февраля

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На следующей неделе, с 15 по 20 февраля, псковичи смогут поучаствовать в профориентационном мероприятии «Профессионалы будущего-2021». Об этом сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Организаторы обозначат области профессиональной деятельности, специалисты которых необходимы псковскому рынку труда: медицина, образование, инженерия и сфера обслуживания.

Желающие смогут познакомиться с историями успеха псковских профессионалов и узнать о преимуществах и недостатках многих профессий. Информация о порядке приема в учебные заведения города Пскова поможет сориентироваться тем, кто уже решил с чем будет связывать свою жизнь.

В пресс-службе отметили, что главной целью мероприятия является помощь старшеклассникам в профессиональном самоопределении.