4 миллиона рублей потратят на оснащение детсада на Алехина в Пскове

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В Пскове на оснащение детского сада №6 на улице Алехина, 22 выделят 4 миллиона рублей. Об этом сообщили на 47-й сессии Псковской городской Думы.

На устройство, техобслуживание и реконструкцию светофорных объектов возле детского сада потратят 10 млн рублей. Кроме того, необходимо погасить задолженность 1,6 млн рублей перед подрядчиком, благоустроившим территорию у памятного знака академику Исааку Кикоину.

Вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден большинством голосов.