Псковским НКО рассказали о конкурсах для получения грантов

Начальник отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Олеся Назарой в эфире проекта ПАИ-liveрассказала о конкурсах, с помощью которых псковские некоммерческие организации могут получить гранты.

Сейчас объявлен конкурс Фонда президентских грантов. За этот год в регион удалось привлечь 101 млн рублей. Заявки на обучение в школу социального проектирования «Команды 2018» подали 75 организаций.

Кроме того весной запустят конкурс Росмолодежи, а летом стартует региональный конкурс выделения субсидий НКО, сумма увеличилась до 10 млн рублей.