Коронавирус в Псковской области 2021: статистика на 13 февраля

Фото из архива КП

В Псковской области за сутки зарегистрировано 111 человек, заболевших новой короновмрусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 30 702 случая заражения.

Статистика по районам:

Псков – 11112

Великие Луки – 5539

Бежаницкий район - 278

Великолукский район – 713

Гдовский район – 411

Дедовичский район – 586

Дновский район - 283

Красногородский район – 178

Куньинский район – 272

Локнянский район - 209

Невельский район – 1248

Новоржевский район – 291

Новосокольнический район – 770

Опочецкий район – 819

Островский район – 1504

Палкинский район – 327

Печорский район – 580

Плюсский район – 424

Порховский район – 962

Псковский район – 2592

Пустошкинский район – 258

Пушкиногорский район - 256

Пыталовский район – 219

Себежский район – 415

Струго-Красненский район – 288

Усвятский район – 130

Иногородние (с 30.12.2020) - 38