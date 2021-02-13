Коронавирус в Псковской области 2021: статистика на 13 февраля

Фото из архива КП
В Псковской области за сутки зарегистрировано 111 человек, заболевших новой короновмрусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 30 702 случая заражения.
Статистика по районам:
Псков – 11112
Великие Луки – 5539
Бежаницкий район - 278
Великолукский район – 713
Гдовский район – 411
Дедовичский район – 586
Дновский район - 283
Красногородский район – 178
Куньинский район – 272
Локнянский район - 209
Невельский район – 1248
Новоржевский район – 291
Новосокольнический район – 770
Опочецкий район – 819
Островский район – 1504
Палкинский район – 327
Печорский район – 580
Плюсский район – 424
Порховский район – 962
Псковский район – 2592
Пустошкинский район – 258
Пушкиногорский район - 256
Пыталовский район – 219
Себежский район – 415
Струго-Красненский район – 288
Усвятский район – 130
Иногородние (с 30.12.2020) - 38