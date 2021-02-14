«Стратегически важной» неделей губернатор Псковской области назвал предстоящую шестидневку

Таким фото Михаил Ведерников дополнил свое обращение к псковичам

Стратегически важной для региона губернатор Псковской области назвал предстоящую шестидневную рабочую неделю. Об этом губернатор написал в своём Instagram-аккаунте и призвал следить за новостями.

«Предстоящая неделя будет стратегически важнои для нашеи Псковскои области. Мы серьёзно готовимся, и пусть все получится! Следите за новостями!» – написал Михаил Ведерников.

Глава региона также пожелал псковичам хорошего воскресенья и набираться сил перед новой рабочей неделей, ведь она, как мы писали ранее, будет самой длинной в этом году.