Пропавшая монахиня Псково-Печерского монастыря найдена погибшей

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В воскресенье, 14 февраля, окончились поиски 95-летней монахини Марии из Печор. Как сообщили в официальном Instagram-аккаунте Псково-Печерского монастыря - она погибла.

«Дорогие, все, кто переживал и молился за пропавшую монахиню Марию, сообщаем вам скорбную весть, что её нашли. Просим молитво упокоении», - обратились авторы публикации.

Как оказалось, женщина проживала в монастырском Доме милосердия и ежедневно посещала храм. Те, кто ее помнит, отмечает, что она была настоящей подвижницей и много молилась.

«Пропала бабушка, монахиня Мария, духовное чадо отца Мефодия, маленькая, старенькая, плохо видит. 95 лет», – рассказывали в монастыре и попросили помощи в поиске.

«Вознесите свои молитвы за её новопреставленную душу! Спасибо всем, кто помогал в её поисках» - обратились в монастыре.