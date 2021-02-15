Псковские врачи рассказали о постковидном синдроме: ухудшении зрения и выпадении волос

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Последствиями перенесённой коронавирусной инфекции могут стать ухудшение зрения и выпадение волос. Об этом рассказали в своём официальном instagram-аккаунте специалисты Псковской областной инфекционной больницы.

О возможных последствиях перенесённого коронавируса рассказали врачи в ответ на жалобу псковички о выпадении волос и ухудшении зрения.

«Вероятность перенесенного COVID-19 есть. Ваши жалобы могут соответствовать постковидному синдрому, но также могут быть симптомами авитаминоза. Для диагностики сдайте антитела, сывороточное железо», – пояснили сотрудники медицинского учреждения.