Псковская область опустилась на две строчки в рейтинге качества жизни в России

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Псковская область в 2020 году опустилась на 57 место по качеству жизни среди регионов РФ. Рейтинг в инфографике предоставили РИА "Новости".

"В 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось. Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок — с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует не Еврейская автономная область, а Забайкальский край" - пишет информационное агентство.

Наш регион по сравнению с 2019 годом опустился на две строчки вниз. Рейтинговый балл в 2020 году составил 41 182.