Прокуратура обнаружила нарушения в псковском центре помощи детям

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, были выявлены нарушения законодательства о социальном обеспечении, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В частности, прокурор Пскова выдвинул обвинение в адрес директора Детского дома по факту отсутствия в учреждении знаков, выполненными специальным шрифтом Брайля при проживании там ребенка-инвалида по зрению.

Прокурор города потребовал устранить нарушения закона. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.