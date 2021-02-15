МЧС рассылает псковичам сообщения с напоминанием о пользе вакцинации от коронавируса

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Сегодня, 15 февраля, МЧС отправила псковичам смс-сообщения о пользе вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил корреспондент "Комсомольской правды в Пскове".

«Для профилактики заражения COVID-19 соблюдайте гигиену, социальную дистанцию, используйте средства защиты. Помните: вакцинация поможет избежать тяжелого течения заболевания и летального исхода» - сообщили в СМС.

За прошедшие сутки в Псковской области 58 человек заразились коронавирусом. О новом постковидном синдроме рассказали псковские врачи.