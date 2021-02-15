Нового руководителя представят коллективу «Псковпассажиравтотранса»

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В «Псковпассажиравтотрансе» состоится представление нового руководителя. Об этом сообщило ПАИ сегодня, 15 февраля.

Совсем недавно руководитель предприятия Юрий Киргинцев покинул покинул свой пост по собственному желанию, объяснив решение словами: «Я сделал все, что мог».

С 218 года у предприятия сменилось уже три руководителя: Александр Питиримов, Николай Киянец и Александр Куренков. Сейчас обязанности руководителя исполняет заместитель директора «Псковпассажиравтотранса» Сергей Иванов.