Определены даты всероссийских проверочных работ в 2021 году

Фото из архива КП

Всероссийские проверочные работы в 2021 году состоятся с 15 марта по 21 мая. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Псковской области со ссылкой на ТАСС.

Для учеников с 4-го по 8-й классы проверочные работы состоятся с 15 марта по 21 мая в штатном режиме, а у 10-х и 11-х классов - с 1 по 26 марта в пробном режиме.

Всероссийские проверочные работы проходят по отдельным предметам в школах для подтверждения результатов завершения обучения в классе. Все работы проводятся с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.