25 видов бесплатных занятий и консультаций предлагают посетить псковичам в «Областном Центре семьи»

Фото из архива КП

В преддверии празднования годовщины со дня образования Обласного центра семьи псковичей приглашают на Неделю открытых дверей и дают возможность бесплатно пройти 25 видов занятий и консультаций и познакомиться с деятельностью учреждения. Об этом Комсомольской правде в Пскове рассказали в ГБУСО Псковской области.

Для псковичей разработали программу Недели открытых дверей, которая пройдет с 15 по 19 февраля. Специалисты проконсультируют жителей региона в области правовых вопросов, психологии, логопедии, дефектологии, социальной реабилитации, волонтерства, дизайна и многих других сфер.

Специалисты ждут на прием не только взрослых, но и малышей от 0 лет. В программе мероприятий заявлены творческие мастер-классы по рисованию на морских камнях, занятия ЛФК, музыкой, созданию сказки на песке, фото- и видеосъемке, мультипликации, настольным играм, работе в Photoshop и даже профориентации.

Взрослых познакомят с диафрагмально-релаксационным дыханием, секретами профессионального мастерства при работе с семьями и детьми, ответят на вопросы в правовой области, в психологии взаимоотношений, а также проконсультируют кандидатов в принимающие родители.