Врач-онколог рассказал, сколько маленьких псковичей ежегодно заболевает раком

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Ежегодно порядка 20 детей в Псковской области заболевает онкологией. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил врач-хирург Псковской областной детской клинической больницы, онколог Сергей Истомин.

«Большинство опухолей носят врожденный характер, а зачатки болезни закладываются внутриутробно. Причина заключается в генетике, в поломке генов, из-за этого происходит нарушение развития плода. Ткани оказываются не в том месте, и из них образуются злокачественные опухоли», – заключил Сергей Истомин.

Как сообщил врач, самыми распространёнными болезнями являются поражения кровеносной системы – лейкозы, лимфомы и гемобластозы. Реже выявляются опухоли головного и спинного мозга, проблемы центральной нервной системы. Нередко онкология у детей затрагивает симпатическую нервную систему, почки и мягкие ткани.