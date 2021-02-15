Четыре очага коронавируса зафиксированы в Псковской области

Фото из архива КП

Четыре очага коронавируса в данный момент действуют на территории Псковской области, пишет официальный Telegram-канал региона.

«Всего на 15 февраля в Псковской области остаются активными 4 очага: отделение временного пребывания Дедовичской районной больницы, Свято-Введенский женский монастырь Островского района, Яммская школа и отделение нарушения мозгового кровообращения в Великолукской межрайонной больнице», - уточняют авторы канала.

Напомним, бежаницкая аптека снята с учёта Роспотребнадзора. За прошедшие судки в регионе выявлено еще 58 случаев заболевания а также врачи региона рассказали о постковидном синдроме ухудшения зрения и выпадения волос.