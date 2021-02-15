102-летняя жительница Псковской области сделала прививку от коронавируса

Сегодня, 15 февраля, жители Псковской области продолжают прививаться от коронавируса. Одна из старейших жительниц региона присоединилась к вакцинации, пишет официальный telegram-канал Псковской области.

Эмилия Осиповна Волтухова сделала прививку от коронавируса прямо на дому. Пенсионерка проживает в Новосельском доме-интернате. Уже 2 мая этого года она отпразнует 102-ой День рождения.

На данный момент в Псковской области действуют четыре очага коронавируса, а за последние сутки выявлено 58 заболевших COVID-19. Псковские врачи рассказали о новом постковидном синдроме.