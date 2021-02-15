Псковича обязали возместить ущерб магазину, которому он заварил дверь

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Мужчину, который рискнул заварить складскую дверь магазина «Магнит» по улице Никольской, 5 в деревне Родина Псковского района, обязали возместить ущерб. Об этом сообщила «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

«Конфликт урегулирован в гражданско-правовом поле, - заявило ведомство. Виновник договорился с собственником помещения, что возместит причинённый ущерб.

Как объяснил мужчина, поводом для самоуправства послужил шум, который доносился из помещения. По его словам, на нарушение закона о тишине жаловались многие жители дома.