В Пскове отметили 32-ую годовщину вывода советских войск из Афганистана

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Сегодня, 15 февраля, состоялась 32-ая годовщина вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии региона.

В честь памятной даты у мемориала воинам Псковского гарнизона были возложены цветы и совершена минута молчания.

Военные действия, к которым присоединился СССР, были направлены против радикальных исламистов в защиту действующего социалистического правительства Афганистана. Советские войска смогли вернуться на родину 15 февраля 1989 года. С 2010 года эта дата в России стала официальным праздником – Днём памяти воинов-интернационалистов.