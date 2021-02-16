Псковское предприятие попало в ТОП российских работодателей

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Псковская компания "ПСКОВВТОРМЕТ" по итогам Рейтинга работодателей за 2020 год попала в число лучших по стране. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщила крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента hh.ru.

Открытое акционерное общество «ПСКОВВТОРМЕТ» было основано в 1993 году на базе государственного предприятия «Вторчермет». В 2021 году оно является ведущим специализированным предприятием региона по сбору, заготовке, переработке и реализации лома и отходов чёрных металлов.

Помимо базы в Пскове, «ПСКОВВТОРМЕТ» включает в свой состав 22 производственно-заготовительных участка в Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти в Новгороде и Брянске.

"Мы рады представить результаты Рейтинга работодателей за 2020 год. В этот раз благодаря повышенному интересу со стороны компаний-работодателей и их желанию объективно оценить свою привлекательность на рынке труда нам удалось получить максимально реалистичную картину лучших работодателей", - сообщает Служба исследований hh.ru.

Согласно Рейтингу, в категории крупнейших компаний лучшим работодателем России была объявлена корпорация по атомной энергии "Росатом". Также в список лучших по стране вошли Сбербанк, Kaspersky, 2ГИС, Tele2, Альфа-Банк, СИБУР, Mars, Тинькофф Банк и Национальная Медиа Группа.