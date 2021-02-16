ЦУР Псковской области запустил флешмоб #мойгеройпсков в честь Дня защитника Отечества

Фото: Страница ЦУР Псковской области в Вконтакте

Центр управления регионом Псковской области просит псковичей рассказать о своём герое. Об акции к празднованию 23 февраля ЦУР региона сообщил на своей странице в Вконтакте.

"Кто ваш герой? Может, родной дедушка – офицер армии? Внимательный водитель автобуса? Ваш заботливый папа? Расскажите, какие качества или смелые поступки выделяют его среди всех мужчин. Пусть о вашем герое узнают все!" - призывают организаторы флешмоба.

Центр просит публиковать жителей региона свои рассказы на личных страницах ВКонтакте или Instagram с хештегами #мойгеройпсков и #ЦУР60 до 23 февраля включительно. Лучшие истории смогут попасть на официальные страницы ЦУР в соцсетях.