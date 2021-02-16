Великолукский район признан самым читающим в Псковской области

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Жители Великолукского района оказались самыми читающими в регионе. Об этом сообщили в Управлении Федеральной почтовой связи Псковской области.

По итогам подписной кампании "Почты России" на первое полугодие 2021 года в Великолукском районе приходится 382 постоянных подписчика газет и журналов на тысячу жителей.

На втором месте по числу читателей периодических изданий находится Бежаницкий район, а на третьем месте - Локнянский.

«Для того чтобы подписка стала ещё доступнее, существует дистанционный способ подписки - через сайт или мобильное приложение «Почты России». Несколько раз в год совместно с издательскими домами мы снижаем стоимость более чем на 1 700 наименований газет и журналов», - сообщила руководитель отдела подписки УФПС Псковской области Евгения Мурко.

Обращаем ваше внимание, что в отделениях "Почты России" на постоянной основе проходит благотворительная акция «Дерево добра», в которой может поучаствовать каждый пскович. Её суть заключается в возможности оформить подписку журналов и газет в адрес нуждающихся: воспитанников приютов, интернатов, подопечных домов престарелых, а также библиотекам отдалённых деревень.