Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

Фото из архива КП

Лидерами по распространению коронавируса в регионе по-прежнему остаются Псковский, Островский и Невельский районы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

В Пскове на сегодня зафиксировано 11 203 заражения с начала пандемии, в Великих Луках - 5 559. Среди иногородних, с 30 декабря 2020 года зарегистрировано 38 заболевших.

Статистика по районам:

1. Псковский район – 2609

2. Островский район – 1513

3. Невельский район – 1255

4. Порховский район – 977

5. Опочецкий район – 820

6. Новосокольнический район – 775

7. Великолукский район – 714

8. Дедовичский район – 589

9. Печорский район – 587

10. Плюсский район – 426 и Себежский район – 426

11. Гдовский район – 414

12. Палкинский район – 333

13. Струго-Красненский район – 293

14. Новоржевский район – 291

15. Дновский район - 283

16. Бежаницкий район - 282

17. Куньинский район – 274

18. Пустошкинский район – 262

19. Пушкиногорский район - 256

20. Пыталовский район – 222

21. Красногородский район – 181

22. Усвятский район – 130

Локнянский район - 211