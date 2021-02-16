Названы самые зараженные коронавирусом районы Псковской области

Фото из архива КП
Лидерами по распространению коронавируса в регионе по-прежнему остаются Псковский, Островский и Невельский районы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.
В Пскове на сегодня зафиксировано 11 203 заражения с начала пандемии, в Великих Луках - 5 559. Среди иногородних, с 30 декабря 2020 года зарегистрировано 38 заболевших.
Статистика по районам:
1. Псковский район – 2609
2. Островский район – 1513
3. Невельский район – 1255
4. Порховский район – 977
5. Опочецкий район – 820
6. Новосокольнический район – 775
7. Великолукский район – 714
8. Дедовичский район – 589
9. Печорский район – 587
10. Плюсский район – 426 и Себежский район – 426
11. Гдовский район – 414
12. Палкинский район – 333
13. Струго-Красненский район – 293
14. Новоржевский район – 291
15. Дновский район - 283
16. Бежаницкий район - 282
17. Куньинский район – 274
18. Пустошкинский район – 262
19. Пушкиногорский район - 256
20. Пыталовский район – 222
21. Красногородский район – 181
22. Усвятский район – 130
Локнянский район - 211