Новую археологическую находку обнаружили в центре Пскова

Фото из Instagram Археологического центра Псковской области

Археологи раскопали старинные весы в центре Пскова. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Артефакт был обнаружен в Мстиславском раскопе, который дарит археологам уже далеко не первую ценность из прошлого.

"Весы лежали в каповом (березовом?) футляре с кожаной крышкой - это отдельный предмет заботы реставраторов, так как дерево сохранилось гораздо хуже металла и потребовало больше времени и усилий по консервации. Обратите внимание, что по краю чашек и коромыслу идёт точечный орнамент, создавая единый стиль оформления" - рассказали археологи.

Работы по изучению и реставрации предмета культурного наследия продолжаются.