Госавтоинспекция предупреждает псковичей об ухудшении погодных условий

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Госавтоинспекция предупреждала псковичей об ухудшении погодных условий. Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД УМВД России.

Сегодня, 16 февраля, в Псковской области ожидается обложной снег, замерзающий туман, гололёд и гололедица. Водителей призывают не забывать о безопасности при дорожном движении и соблюдать скоростной режим.

Маневры на дороге могут сегодня обернуться аварией. При возникновении опасности необходимо до минимума снизить скорость, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП.