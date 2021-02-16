Налоговики проверят кассы на псковских рынках и у общепита

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Налоговые органы Псковской области проведут рейд по проверки наличия кассовых аппаратов на рынках и в общепитах. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя руководителя УФНС России по региону Юлия Шкляр в эфире ПАИ-live.

Первым этапом проверки станет инвентаризация наличия контрольно-кассовых аппаратов, их регистрации, а также фактического места установки и соответствии места регистрационным сведениям.

«Далее будет проведена обширная кампания по информированию налогоплательщиков на предмет необходимости соблюдения требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники и последствиях, грозящих тем, кто продолжит не применять контрольно-кассовую технику, не фиксировать выручку через кассу в полном объеме или применять ККТ с нарушениями требований закона», – уточнила Юлия Шкляр.

Каждый налогоплательщику получит письмо-уведомление о необходимости соблюдения законодательства о ККТ. Неприменение или применения с нарушением порядка может повлечь штраф и даже арест до 90 суток.

«Последствия таких нарушений, надо сказать, могут быть достаточно серьезными, они предусмотрены административным кодексом Российской Федерации», – подчеркнула Юлия Шкляр.