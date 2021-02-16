В Псковской области появился новый туристический маршрут на снегоступах

Фото: ПАИ

Псковские туристы смогут погулять по холмам Изборска на снегоступах. Об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на автора идеи, изборского гида Данила Литвинцева.

«Зима — красивое время, однако немногие знают, что с этой красотой делать: не все любят и умеют ходить на лыжах по целине, а без специальных приспособлений по глубокому снегу далеко не уйти — вот и остаются наши потрясающе по красоте просторы зимой практически безлюдными", - рассказывает Данил Литвинцев.

Гид предлагает надеть снегоступы - специальные пластиковые платформы, не позволяющие ногам проваливаться в снег. И отправиться в поход по живописнейшим местам Псковщины, слушая по пути историю этих мест.

На данный момент для желающих доступны два маршрута: по району Изборского Городища со спуском по Мельничной балке и по Мальской долине с посещением монастыря и подъемом на холм в деревне Захново. Каждый из походов занимает примерно 2-2,5 часа.

Для комфортного путешествия рекомендуется надеть тёплую удобную одежду и обувь. Походы проводятся в пятницу, субботу и воскресенье для сборных групп до 5 человек. Также можно договориться с гидом индивидуально на любой другой день и время.