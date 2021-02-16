Как будут ходить автобусы на праздниках в Пскове

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«Псковпассажиравтотранса» опубликовал обновленный режим работы для общественного транспорта в праздники в Пскове.

Расписание автобусов по городу

20 февраля - по расписаниям рабочего дня;

21, 22, 23 февраля и 7 и 8 марта - по расписаниям воскресенья;

6 марта – по расписаниям субботы.

20 февраля движение автобусов на садоводческие товарищества не будет осуществляться.

21 февраля и 6 марта движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по действующему расписанию на зимний период.

Расписание пригородных автобусов

19 февраля по расписаниям пятницы, за исключением маршрутов 318 «Псков-Середка», 318А «Середка-Балсово», рейса маршрута 317А «Дуловка-Палкино», 126 «Рокоссовского-Старый Изборск»,106 «Старый Изборск-Лавры», движение автобусов по которым закрыто, 219А «Псков-Карамышево ч/з Крякушу, Кутузово».

Автобусы по маршрутам 124 «Палкино-Гоглово» и 123 «Палкино-Локно-Псков» будут курсировать по расписанию четверга.

20 февраля маршруты будут осуществлять перевозку пассажиров по графику пятницы.

21 февраля, 6 марта по расписаниям субботы (каникулярные дни), за исключением 21 февраля автобуса по м-ту 106а «Псков-Похвальщина-Рябово-Зайцево-Соловьи» работает по расписанию учебной субботы.

22 февраля, 7 марта по расписаниям субботы (каникулярные дни), за исключением автобусных маршрутов, движение транспорта по которым закрыто: 105 «Псков-Назимово - Хрячова Гора», 213 «Псков –Гверздонь ч/з Верхолино», 214 «Псков-Гверздонь ч/з Середку», 123 «Палкино-Локно-Псков», 145 «Палкино-Качаново» и 145А «Палкино-Родовое-Качаново».

23 февраля и 8 марта по расписаниям воскресенья.

С 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта автобусы по маршруту 207 «Псков-Печоры» работают по расписанию дней недели.

24 февраля и 9 марта движение автобусов будет осуществляться по расписаниям действующих дней недели.

Расписание междугородних автобусов

19 февраля по расписаниям пятницы, за исключением маршрута 529 «Псков-Себеж» (из Пскова – 9.50), движение по которому закрыто.

20 февраля по расписаниям пятницы.

20, 23 февраля и 8 марта будет организовано движение автобуса по маршруту 516 «Псков-Самолва».

21, 22 февраля, 6 и 7 марта по графику субботы.

23 февраля и 8 марта – по графику воскресенья.

21 февраля и 6 марта будет организовано движение автобуса по маршруту 522 «Псков – Навережье» по графику субботы.