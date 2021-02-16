Псковичам начислят пени за неуплату взноса по капремонту

Фото из архива КП

За несвоевременную оплату квитанций по капремонту псковичам будут начисляться пени. Об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергея Шарлаева.

«На эти деньги мы могли бы ещё одну программу реализовать и дополнительно 18 тысяч жителей области могли бы увидеть проведенные работы, которые они и оплачивают», – подытожил Сергей Шарлаев.

По подсчётам Фонда, общий долг жителей области по взносам на капремонт составляет 567 миллионов рублей.