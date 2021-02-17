Всемирный фонд дикой природы сообщил о мировой значимости Полистовского заповедника Псковской области

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О значении болотной системы Полистовья для экосистемы мира рассказал WWF на своей странице в Вконтакте совместно со старшим государственным инспектором Александром Воронцовым и специалистом по экологическому туризму Ксенией Антоновой.

«А вы знаете, что верховые болота спасают нашу планету от глобального потепления и способствуют поддержанию климата? Всё это происходит благодаря удивительной способности верховых болот накапливать углекислый газ, чрезмерное содержание которого в атмосфере приводит к парниковому эффекту и изменению климата. Болотная растительность, так же, как и любая другая, поглощает углекислый газ и выделяет кислород», - сообщают специалисты.

Как заключили эксперты, Полистово-Ловатская болотная система - это лёгкие нашей планеты, поэтому очень важно сохранить её нетронутой жизнедеятельностью человека.