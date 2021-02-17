Еще 70 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Фото из архива КП

За последние сутки в Псковской области зафиксировали еще 70 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом в Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Сохраняется тенденция к снижению динамики распространения заболевания. К сожалению, при этом зафиксированы ещё две смерти», – написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Всего с начал пандемии в регионе числится 157 смертей от коронавируса. За минувшие сутки выздоровело 107 псковичей. С начала пандемии ковидом переболели 30 993 человека.