Псковичи празднуют День Российских Студенческих Отрядов

Педагогический отряд Снежный кот

Сегодня, 17 февраля, празднуется День Российских Студенческих Отрядов. В Псковской области в этот день запланировано 7 мероприятий.

Традиционно в этот день происходит слёт бойцов отрядов со всей России в Санкт-Петербурге. Но в этот раз праздник проходит в онлайн-формате.

Отряды Пскова присоединились к празднованию Дня РСО в корпусе ПсковГУ, где кандидатов и действующих бойцов ждёт целая программа мероприятий: "завтрак с ректором" университета Натальей Ильиной, просмотр всероссийской трансляции праздника, встреча штаба студенческих отрядов, товарищеские матчи по волейболу, а также концерт и дискотека.

Студенческие отряды Псковской области ведут работу во многим направлениях: есть педагогические отряды - «Снежный кот» и «Наставник», отряд проводников «Перелётные птицы», сервисный отряд «Flashback», строительный отряд «Скобарь», медиаотряд «МЁД» и медицинский отряд «МЕДиаторы».