Задолженность псковских работодателей перед сотрудниками увеличилась в 7 раз

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Долг псковских организаций перед своими сотрудниками увеличился в семь раз. Об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу Псковстата.

На 1 февраля 2021 года в Псковской области просроченная задолженность по оплате труда составила 5755 рублей, что на 4962 рублей больше, чем было по состоянию на 1 января. Причина просрочки объясняется отсутствием у организаций достаточных для выплат денежных средств сотрудникам.

В регионе без зарплаты осталось 309 человек. Большая часть задолженности пришлась на сотрудников организаций, осуществляющих транспортную деятельности.