Псковский параспортсмен получил «умную доску» для вейкбординга в подарок от губернатора

.

За достижения в адаптивном вейкбординге псковский параспортсмен Владимир Петров получил специальную доску для занятий вейкбордингом от Михаила Ведерникова. Об этом сообщили на официальном сайте Псковской области.

«Это наша мечта — иметь в Пскове такое оборудование и тренироваться вне зависимости от каких-либо факторов. Летом мы выйдем на открытую воду, где будем заниматься ежедневно, чтобы добиться значимых результатов. Хочется скорее сесть и рассекать на нем волны!», — рассказал Владимир Петров.

"Умный" подарок, сделанный на заказ, имеет большое количество настроек. Его могут использовать разные атлеты. Сегодня в регионе есть два спортсмена, которые занимаются адаптивным вейкбордингом. Однако ещё 4 человека готовы присоединиться к тренировочному процессу уже зимой.