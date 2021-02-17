Боксёр из Пскова Артур Акавов встретится с олимпийским призёром из Бразилии на ринге в США

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Пскович Артур Акавов - двукратный претендент на чемпионский титул в среднем весе. Уже 20 февраля ему предстоит встретиться на ринге с призёром Олимпийских Игр 2012 года из Бразилии Эскива Фалькао, пишет Fightnews.info.

Поединок состоится на арене MGM в Лас-Вегасе США 20 февраля, бой состоится в рамках боксерского вечера от промоутерской компании Top Rank.

Артур Акавов последний раз сразился за Титул чемпиона в январе 2019 года. Однако, бой окончился поражением. Пскович уступил американцу Деметриусу Андрейде. После этого наш земляк провел только один - победный поединок с латвийским боксёром Сергеем Мелисом.

Соперник псковича в предстоящем матче - 39-летний Фалькао за время пандемии провел уже два боя, в которых одержал победу досрочно.